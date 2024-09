POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (17.09.2024) auf Mittwoch (18.09.2024) brachen Unbekannte in eine Kleingartenanlage in der Riedstraße ein und entwendeten aus mehreren Gartenlauben Bau- und Gartengeräte im Wert von circa 2.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

