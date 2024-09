POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 17.09.2024, wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Dienstag gegen 20:30 Uhr in seiner Wohngruppe in Ludwigshafen-Gartenstadt gesehen. Der 14-Jährige verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Jugendliche nicht aufgefunden werden. ...

