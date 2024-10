LPI-GTH: Kabel aus Baustelle entwendet

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein Herrenrad "TREK Marlin 5" im Wert von circa 1200 Euro. Dieses war zuvor gesichert in einem Garten der Straße "Am Anthügel" abgestellt. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0265132/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

