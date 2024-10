Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsteilnehmer verkehrsuntüchtig

Gotha (ots)

Gestern Abend und heute Nacht stellte die Polizei mehrere verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer im Rahmen von Verkehrskontrollen fest. Ein 45-jähriger Daimler-Fahrer wurde in der Oststraße mit rund 0,6 Promille in der Atemluft angehalten. Bei einem 19-jährigen VW-Fahrer verlief ein Drogentest positiv hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin sowie Opiaten. Er wurde in der Kindleber Straße einer Kontrolle unterzogen. Ebenfalls auf Amphetamine reagierte ein Test bei einem 53-jährigen Mitsubishi-Fahrer, der in der Parkstraße gestoppt wurde. Mit rund 1,3 Promille in der Atemluft wurde ein 30-Jähriger mit einem BMW in der Damaschkestraße angehalten. Ein 40-Jähriger wurde mit einem Opel in der Straße 'Am Wiegwasser' einer Kontrolle unterzogen. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, der mit ihm durchführte Drogentest verlief positiv hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Bei dem 45-Jährigen wurde ein gerichtverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, bei allen anderen Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)

