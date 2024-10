Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike nach Diebstahl wieder aufgefunden

Gotha (ots)

Heute Morgen gegen 07.00 Uhr stellte ein 41-Jähriger sein E-Bike im Wert von 3500 Euro im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße ab. Als der Mann wenige Minuten später den Markt wieder verließ, war sein E-Bike verschwunden. Ein aufmerksamer Zeuge nahm dies wahr und informierte die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Täters bzw. des E-Bikes. Wenige Stunden später erkannte der Zeuge den Täter jedoch in der Gartenstraße wieder. Das entwendete E-Bike konnte im Nahbereich des Tatverdächtigen aufgefunden und in der Folge wieder an den Eigentümer übergeben werden. Gegen den 32-jährigen mutmaßlichen Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mla)

