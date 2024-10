Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl der Ortstafel Alfeld/Hörsum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Im Zeitraum vom 12.10.2024 gegen 08.00 Uhr bis zum 13.10.2024 gegen 08:45 Uhr entwenden derzeit unbekannte Täter die Ortstafel von Alfeld, welche zuvor an der Straße Am Hörsumer Tor gegenüber der Hausnummer 51 an einem Metallpfosten fest verschraubt gewesen war. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-8073-0) in Verbindung zu setzen.

