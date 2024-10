POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht erheblichen Sachschaden

Polizeiinspektion Hildesheim

Freden / Everode (gen) - Am 12.10.2024, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Alfelder die Hauptstraße in Everode aus Richtung Hörsum kommend. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW, geriet von der Fahrbahn ab und durchbrach mit dem Fahrzeug das Mauerwerk einer dort befindlichen Scheune. Der hierdurch verursachte Sachschaden wird auf insgesamt etwa 100.000 Euro geschätzt. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben der Polizei Alfeld waren außerdem Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Everode sowie des THW Sarstedt und des Rettungsdienstes vor Ort. Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall multiple, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Er stand nach derzeitigem Ermittlungsstand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Andere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

