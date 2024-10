Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 11.10.2024 bis zum 13.10.2024

Hildesheim (ots)

(schi) Schwerer Verkehrsunfall auf der L480 zwischen Betheln und Gronau (Leine)

Am Samstag, den 12.10.2024, ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 07:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L480 zwischen Betheln und Gronau (Leine). Ein 20 jähriger Hildesheimer befuhr die Landstraße von Betheln kommend in Richtung Gronau (Leine) und kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW des Herstellers Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch die Kollision mit dem Baum schwer verletzt und schließlich in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Neben 12 Kameraden der Feuerwehr, waren auch zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste außerdem die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim hinzugezogen werden.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B3

Am Samstag, den 12.10.2024, ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 66 jährige Gronauerin befuhr mit ihrem PKW des Herstellers VW die B3 von Gronau (Leine) in Fahrtrichtung Alfeld (Leine) und beabsichtigte auf Höhe des Naturbades in Banteln nach links in den Rottenbachweg abzubiegen. Von hinten näherte sich jedoch ein 61 jähriger Einbecker mit seinem Motorrad des Herstellers Kawasaki, der beabsichtigte die Kolonne links zu überholen, weshalb es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und durch einen hinzugezogenen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin des PKW blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell