Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verbotenes Fahrzeugrennen

21-jährige Fahrerin missachtet Anhaltezeichen

Strafanzeige und Sicherstellung des Führerscheins

Geldern (ots)

Am Mittwochabend (4. September 2024) gegen 20:25 Uhr fuhr ein Zivilmotorrad der Kreispolizeibehörde Kleve in Geldern den Ostwall in Richtung der Straße Am Geldertor entlang, als ihm ein Suzuki SX4 auffiel. Die 21-jährige Fahrerin beschleunigte Innerorts den Suzuki, bog auf die Straße Am Holländer See ab und erhielt hier die ersten Anhaltezeichen des Motorradpolizisten. Als der Polizist auf den Parkplatz fuhr, setzte die 21-Jährige ihre Fahrt fort. In Höhe des Bahnübergangs versuchte der Polizisten erneut den Suzuki zum Anhalten zubewegen. Nun beschleunigte die Fahrerin den Suzuki auf über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h und setzte ihre Fahrt in Richtung Wachtendonk und dann in Richtung Pont fort. Außerorts lag die gefahrene Geschwindigkeit bei weit über 150 km/h. Auf dem Grünstreifen in Höhe der Justizvollzugsanstalt stoppte der Suzuki und mehrere hinzugerufene Polizeiwagen kamen hinzu. Im Auto befand sich die 21-jährige Fahrerin sowie ihr 23-jähriger Beifahrer aus Geldern. Nach ersten Erkenntnissen stand die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kfz-Führerin zum Erreichen einer Höchstgeschwindigkeit eingeleitet. Ob sie die Anhaltezeichen tatsächlich nicht sehen konnte, wie sie es gegenüber den Polizisten angab, wird vom Verkehrskommissariat geprüft. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell