Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mann droht mit verbotenem Messer

Strafverfahren und Ingewahrsamnahme

Kleve (ots)

Am Dienstag (03. September 2024) kam es am Aufenthaltscontainer in der Nähe des Klever Bahnhofes zu einem Polizeieinsatz. Nach Mitteilung eines Mannes aus der dort aufhältigen Szene sollte ein anderer Mann vor Ort randalieren und dabei auch ein Messer mitführen. Es konnte dann ein 35-jähriger Mann ägyptischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in Kranenburg, angetroffen werden, ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mit. Dieses konnte aber im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme im Nahbereich aufgefunden werden. Es handelte sich dabei um ein sogenanntes Einhandmesser, bei dem das Führen ohne berechtigtes Interesse (beispielsweise notwendig für die Berufsausübung) verboten ist. Warum der Mann den anderen bedroht hat, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Es wurden keine Personen verletzt. Da der 35-Jährige einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zur Durchsetzung des Platzverweises zugeführt. Gegen ihn wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Bedrohung ermittelt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell