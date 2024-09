Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich: 48-Jähriger schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Dienstag (3. September 2024) kam es gegen 17:30 Uhr am Hülmer Deich in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem Motorrad der Marke Honda, den Hülmer Deich in Fahrtrichtung Weeze. Vor der Kurve, welche unmittelbar vor der Einmündung Niederhelsum liegt, überholt der Mann ein Mofa, auf welchem sich zwei Personen befanden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann die Entfernung zur Kurve falsch einschätzte und dadurch die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden Personen auf dem Mofa, eine 71-jährige Frau sowie ein 65-jähriger Mann aus den Niederlanden, blieben unverletzt. Sie betreuten den Mann und informierten die Rettungskräfte. (pp)

