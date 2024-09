Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Unfallflucht mit verletztem Radfahrer vom 30.August 2024

Neue Erkenntnisse zum flüchtigen Fahrzeug

Straelen (ots)

Der Polizei liegen nach den bisherigen Ermittlungen, unter anderem durch die Auswertungen von aufgefundenen Spuren, erste Erkenntnisse zum flüchtigen Fahrzeug vor. Danach dürfte es sich um einen silberfarbenen Pkw mit Stufenheck handeln. Dieser ist mit Blinkern in den Außenspiegeln, einer dritten Bremsleuchte oben direkt unter dem Dach, einer Dachantenne sowie mit Alu-Felgen ausgestattet. Dieses Fahrzeug müsste Unfallspuren im Frontbereich, das heißt der Frontschürze, dem Kühlergrill und der Motorhaube, aufweisen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weiterhin dringend nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum beschriebenen Fahrzeug machen können, dessen Fahrer bzw. Fahrerin am Freitagmorgen in Straelen-Herongen einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt liegengelassen hat. Hinweise bitte an das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern unter Telefon 02831 1250. Zur ursprünglichen Pressemeldung der Polizei siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5854404 (sp)

