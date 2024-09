Weeze (ots) - Am Dienstag (3. September 2024) kam es gegen 17:30 Uhr am Hülmer Deich in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem Motorrad der Marke Honda, den Hülmer Deich in Fahrtrichtung Weeze. Vor der Kurve, welche unmittelbar vor der Einmündung Niederhelsum liegt, überholt der Mann ein Mofa, auf welchem sich zwei Personen ...

mehr