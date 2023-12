Polizeidirektion Hannover

POL-H: Das Polizeikommissariat Laatzen bezieht neue Räume

Hannover (ots)

Nur wenige Meter vom alten Dienstgebäude entfernt hat das Polizeikommissariat (PK) Laatzen neue Räumlichkeiten bezogen. In einem Bürokomplex in der Marktstraße 6a stehen den rund 60 Polizei-Angehörigen nun auf rund 1.500 Quadratmetern modern ausgestattete Büros sowie helle und freundliche Aufenthaltsräume zur Verfügung. In einer Feierstunde am Montag, 11.12.2023, wurde das neue Domizil der Laatzener Polizei im Kreis ehemaliger, aber auch aktiver Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste aus Politik und Verwaltung eingeweiht.

"Auch wenn ich es mir als Ministerin anders wünschen würde, haben wir angesichts von 516 Polizeidienststellen und -stationen und mehr als 1.200 Polizeiliegenschaften zwischen Emden und Helmstedt nicht überall die gleiche moderne Ausstattung", räumte Daniela Behrens, Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, bei der Einweihung ein. Aber solche Termine wie in Laatzen seien dagegen echte Meilensteine: "Das ist ein Zeichen dafür, dass die Unterbringung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie Beschäftigte in Niedersachsen stetig verbessert wird. Wir bauen also diesen "Investitionsstau" nach und nach ab."

Bereits seit Anfang 1976 war die Polizei in Laatzen (damals Revier 7 Hannover) im neuen Rathaus am Leine-Einkaufszentrum untergebracht. Die Wache und der Einsatz- und Streifendienst befanden sich im Erdgeschoss direkt an der Markstraße, der Kriminal- und Ermittlungsdienst sowie die Leitung residierten im 11. Obergeschoss des Rathauses. Mit der notwendigen Kündigung des Mietverhältnisses zum Ende des Jahres 2023 durch die Stadt Laatzen aufgrund des geplanten Abrisses des Rathauses und der Suche nach einem modernen und zentral gelegenen Domizil sollte für die gesamte Belegschaft des Polizeikommissariats eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erzielt werden. Durch ein Markterkundungsverfahren konnte schließlich ein geeigneter Standort in einem Bürokomplex in der Marktstraße 6a, nur wenige Meter Fußweg vom alten Dienstgebäude entfernt, gefunden werden.

"Mit dem Umzug verzichte ich auf den für mich schönsten Ausblick aus einer Polizeidienststelle zugunsten der Arbeit in der am Einzugstag sicherlich modernsten Polizeidienststelle Niedersachsens", betonte Roland Einbrodt, Leiter des Polizeikommissariats Laatzen, zufrieden.

Die neue Dienststelle des Polizeikommissariats Laatzen kann sich sehen lassen. Die neuen Räumlichkeiten sind großzügig geschnitten und modern ausgestattet. Die beiden Gewahrsamszellen entsprechen ebenfalls dem neuesten Standard. Das Polizeigebäude verfügt über eine Notstromversorgung und ist barrierefrei. In der Tiefgarage sind zwei Doppelladesäulen für die zukünftige Elektromobilität installiert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Polizei vor Ort nun deutlich besser aufgestellt ist - und das in unmittelbarer Nähe zur alten Adresse. Das heißt: An der bisher sehr guten, engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der örtlichen Feuerwehr und anderen Blaulichtorganisationen wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Die Polizei bleibt für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin ansprechbar und einsatzbereit. "Für die Menschen, die ein wichtiges Anliegen haben, ist es von großer Bedeutung, dass sich fast nichts ändert, außer: Die Polizei in Laatzen präsentiert sich nun auch in einem zeitgemäßen Arbeitsumfeld - ein echter Fortschritt gegenüber vorher", weiß Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, und wendet sich an die Belegschaft: "Ich bin mir sicher: Der Aufbruch und der Umzug werden Sie als Team stärken und noch enger zusammenrücken lassen. Füllen Sie die neue Dienststelle mit ganz viel Leben und Engagement - ganz im Sinne der Menschen, für die Sie da sind und die auf Sie vertrauen!"

Über das Polizeikommissariat Laatzen

Das PK Laatzen bildet die direkte Grenze der Polizeidirektion Hannover zum benachbarten PK Sarstedt (Polizeidirektion Göttingen). Der Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats liegt somit am südlichen Rand der Polizeidirektion Hannover und wird von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Die Stadt Laatzen gehört kommunal zur Region Hannover und umfasst die Ortsteile Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse. Knapp 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier.

Durch die sowohl städtisch als auch ländlich geprägten Strukturen ergeben sich die unterschiedlichsten Einsatzanlässe und Herausforderungen. Das LeineCenter, das aquaLaatzium, das Rethener Gewerbegebiet sowie das Naherholungsgebiet "Leinemasch" stellen dabei markante Einsatzorte dar. Darüber hinaus befindet sich in unmittelbarer Nähe das Messegelände der Deutschen Messe AG. Durch die zahlreichen Messen und Veranstaltungen bringt auch der angrenzende Revierbereich des PK Döhren durch Unterstützungseinsätze auch immer wieder Abwechslung in den Dienstalltag. Auch die unmittelbar an Laatzen vorbeiführende A7 als eine wichtige Hauptverkehrsader bindet den Einsatz- und Streifendienst zeitweise mit ein. Dieser versieht seinen Dienst in einem bedarfsorientierten Schichtmodell mit insgesamt vier Bezugsgruppen.

