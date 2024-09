Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Kindergarten: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (3. September 2024), 16:20 Uhr und Mittwoch (4. September 2024) kam es am Klosterplatz in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Tür eines Kindergartens auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Dort durchsuchten Sie mehrere Schränke in einem Büroraum und entwendeten einen Tresor, in welchem sich ein niedrig dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

