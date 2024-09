Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Androhung einer Straftat an einer Schule in Kalkar /

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (04. September 2024) wurde die Polizei Kleve über eine Schmiererei an der Schultoilette an der Städtischen Realschule in Kalkar informiert. Dort war eine Straftat für den nächsten Tag (Donnerstag, 05. September 2024) angekündigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird die Ernsthaftigkeit der Drohung als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Die Polizei hat nichtsdestotrotz unmittelbar die Ermittlungen nach dem Urheber der Schmierereien aufgenommen. Ein Schüler wurde zunächst als möglicher Verursacher verdächtigt, die Ermittlungen dazu dauern an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Androhung von Straftaten eingeleitet. Trotz der Lageeinschätzung, dass es sich eher um einen mehr als "dummen Scherz" handeln dürfte, wird die Polizei am Donnerstag eine erhöhte Präsenz am Schulgelände zeigen, um als Ansprechpartner für Nachfragen der Schüler, Eltern und Lehrer zur Verfügung zu stehen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell