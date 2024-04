Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff entwendet

Heinsberg-Laffeld (ots)

Aus dem Tank eines Radladers, dieser stand in einer Kiesgrube an der Straße Holzweg, zapften bislang unbekannte Täter etwa 180 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Tat wurde zwischen 16.30 Uhr am Dienstag (2. April) und 7 Uhr am Mittwoch (3.April) begangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell