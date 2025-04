Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach dreistem Diebstahl von hochwertigem Pedelec: Flüchtender Täter fährt Passanten um

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Für einiges Aufsehen sorgte am gestrigen Mittwochnachmittag die Verfolgung eines flüchtigen Pedelec-Diebes durch drei Mitarbeiter eines Autohauses im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Der Täter fuhr mit dem hochwertigen Rad sogar rücksichtslos einen Passanten um, der sich dem Flüchtenden in den Weg stellte. Kurze Zeit später konnte der 19-jährige Dieb schließlich gestellt und von hinzugeeilten Polizeistreifen festgenommen werden. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der dreiste Diebstahl aus dem Verkaufsraum eines Autohauses in der Leipziger Straße gegen 17:15 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der zunächst unbekannte Täter das ausgestellte neue Pedelec im Wert von über 7.000 Euro aus dem Geschäft geschoben, als ob es sein eigenes sei, war dabei aber von zwei Mitarbeitern beobachtet worden. Sofort nahmen diese gemeinsam mit einem weiteren Kollegen zu Fuß als auch mit einem Auto die Verfolgung des Diebes auf, der trotz Zurufen auf dem gestohlenen Rad durch Bettenhausen flüchtete. Im Bereich des Leipziger Platzes fuhr er den 60-jährigen Passanten um, der auf die Verfolgung aufmerksam geworden war und den jungen Täter festhalten wollte. Glücklicherweise war der couragierte Mann aus Kassel dabei nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt worden. In der Pfarrstraße gelang es den Zeugen, den Dieb auf dem Fahrrad zu stoppen und bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Streifen festzuhalten, sodass schließlich für den 19-Jährigen die Handschellen klickten. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fiel den Polizisten das unter der Jacke versteckte, zusammengefaltete Preisschild des Fahrrads entgegen. Während der Festgenommene für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier und anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht wurde, konnten die Mitarbeiter des Autohauses das Pedelec am Festnahmeort wieder in Empfang nehmen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 19-Jährigen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

