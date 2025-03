Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Hotel Restaurant "Hohentwiel" (17./18.03.2025)

Singen (ots)

Sachschaden in vierstelliger Höhe haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Hotel Restaurant in der Straße "Hohentwiel" in der Nacht von Montag auf Dienstag verursacht. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 06 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gasthauses "Hohentwiel". Aus einem Büro erbeuteten die Täter anschließend Bargeld. Der an Fenstern und Türen hinterlassene Schaden dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges um das Hotel beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell