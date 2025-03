Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme- und Durchsuchungsmaßnahmen führen zur Sicherstellung von Be-täubungsmitteln (08.03.2025)

Schwarzwald Baar Kreis (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil am Sonntag, den 09.03.2025, ein Schlag gegen Drogenhändler aus dem Schwarzwald-Baar Kreis sowie dem Ortenaukreis gelungen. Die Ermittler hatten mehrere Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf dem Radar. Nach einer Drogenbeschaffungsfahrt gelang es den Beamten mit Unterstützung von Spezialkräften drei Männer der Gruppierung im Bereich Offenburg festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten mehrere hundert Gramm Kokain, über ein Kilogramm Ketamin sowie Marihuana und Amphetamin beschlagnahmt werden. Im Rahmen der darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Objekten in drei Landkreisen stellen die Ermittler weitere Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Ein 28-jähriger italienischer Staatsbürger, bei dem sie neben mehreren hundert Gramm Kokain zusätzlich Waffen auffanden, kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell