Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße - Polizei sucht Zeugen (18.03.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße ereignet hat. Ein 51-jähriger Skodafahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Grenzbachstraße in Richtung Europastraße unterwegs. Bei nach eigenen Angaben grüner Ampel querte er die Kreuzung in Richtung Gottlieben. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger - bei nach eigenen Angaben ebenfalls Grün zeigender Ampel - mit einem Polestar auf der Europastraße in Richtung Autobahn Zoll. In der Folge kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei die Fahrer Verletzungen erlitten. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

An den Wagen entstand dabei ein Schaden in Höhe von insgesamt knapp 80.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

