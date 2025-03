Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Unfallflucht am Ortsausgang Litzelstetten - Betrunkener 35-Jähriger überfährt Kreisverkehr und flüchtet (18.03.2025)

KN-Litzelstetten (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend am Kreisverkehr kurz nach Litzelstetten ereignet hat. Ein 35-jähriger Fordfahrer war auf der Landesstraße 219 in Richtung Wollmatingen unterwegs. Am Kreisverkehr kurz hinter dem Ortsausgang verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte den Randstein und überfuhr anschließend die Mittelinsel des Kreisels. Dabei richtete er nicht unerheblichen Schaden an der Bepflanzung an. Ohne sich weiter darum zu kümmern setzte er seine Fahrt jedoch einfach fort, wobei er mit seinem beschädigten Auto eine Ölspur bis an seine Wohnanschrift nach sich zog.

Dort konnte er durch die Polizei schließlich festgestellt werden. Da er stark nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Test mit ihm durch der ein Ergebnis von über einem Promille ergab. Der 35-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Er muss sich nun wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls und Unfallflucht in einem Strafverfahren verantworten.

Der am Ford entstandene Schaden dürfte im Bereich von etwa 10.000 Euro liegen, der Schaden auf dem Kreisverkehr bei rund 1.000 Euro.

