Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter nutzte ausgespähte Bankdaten zur Bezahlung - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 14.05.2022 in einer Tankstelle an der Endenicher Straße in Bonn Warengutscheine im Wert von 750,- Euro mit einer digitalen Girokarte bezahlt zu haben, die zuvor mittels betrügerisch erlangter Bankdaten eingerichtet wurde.

Bei der beschriebenen Tatbegehungsweise werden mittels ausgespähter Bankdaten digitale Karten auf Mobiltelefonen eingerichtet, um hiermit anschließend bargeldlose Einkäufe oder Bargeldabhebungen an Geldautomaten vorzunehmen (siehe dazu auch unsere Warnmeldung vom 05.06.2023, 15:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5525753).

Der Verdächtige wurde bei dem Kauf videografiert. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen in den Jahren 2023 und 2024 gegen mehrere Tatverdächtige aus dem Bonner Raum wurden nach Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen weitere Verwertungstaten festgestellt, die von bislang noch unbekannten Tätern verübt worden waren. Die in diesem Fall durchgeführten, intensiven Ermittlungen führten bislang nicht zu einer Identifizierung des Tatverdächtigen, sodass nun auf richterlichen Beschluss ein Bild von ihm veröffentlicht wird.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/160635 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

