Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seedorf - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Seedorf (ots)

In der Ortschaft Berlin ist es zu einer versuchten Einbruchstat gekommen. Die Tat wurde am Sonntag (15.12.2024) um 11.00 Uhr festgestellt. Eine genauere Tatzeit konnte bei Anzeigenerstattung nicht benannt werden.

Der oder die Täter versuchten gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Unter den Linden' einzudringen. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Wohnung nicht betreten wurde und somit es zu keinem vollendeten Diebstahl gekommen ist.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg fragen nun, wer gegebenenfalls am Sonntag oder in den Tagen zuvor verdächtige Feststellungen zu Fahrzeugen oder Personen in der Ortschaft Berlin gemacht hat. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell