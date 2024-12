POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannter Fahrzeugführer fährt parkenden Pkw an und flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bornhöved (ots) - Gleich drei Wohnungseinbruchdiebstähle in Bornhöved wurden am vergangenen Wochenende zur Anzeige gebracht. In allen Fällen kam es zum Diebstahl von Schmuck. Bei einer der Taten liegt der Tatzeitraum von Dienstag (10.12.2024, 12.00 Uhr) bis Samstag (14.12.2024, 16.00 Uhr). In dieser Zeit brachen ...

mehr