Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Erneut drei Raubstraftaten in der Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 04.01.2025, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr erneut zu drei Raubdelikte zum Nachteil von Jugendlichen in der Innenstadt von Saarbrücken, wobei es in zwei Fällen beim Versuch blieb. Zwei Jugendliche erlitten bei den Taten leichte Verletzung.

Aufgrund der Täterbeschreibungen, wonach es sich erneut um zwei bzw. drei Jugendliche mit arabischem Phänotyp handelt, geht die Polizei von der selben Tätergruppierung aus, die bereits Ende letzten Jahres in Erscheinung getreten ist.

Zur Bearbeitung der Raubdelikte hat der Kriminalermittlungsdienst der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt die "Ermittlungsgruppe Straße" gegründet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell weder weitere Erkenntnisse noch Angaben zu kriminaltaktischen Maßnahmen bekanntgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell