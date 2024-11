Polizei Aachen

POL-AC: Busfahrer mit Eisenstange schwer verletzt

Alsdorf (ots)

Ein 23-jähriger Mann ist in der vergangenen Nacht (06.11.24, 1.00 Uhr) in der Maurerstraße mit einer Eisenstange auf zwei Busfahrer losgegangen. Beide Männer wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Nachdem der Tatverdächtige den Bus an der Endstation nur widerwillig verlassen hatte, beschimpfte und beleidigte er den 65-jährigen Fahrer. Anschließend entfernte sich der Mann, er kehrte jedoch wenig später zu der Haltestelle zurück und schlug unvermittelt mit einer Eisenstange auf den Fahrer und dessen 64-jährigen Kollegen ein. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der polizeibekannte 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (am)

