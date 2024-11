Polizei Aachen

POL-AC: Traditionelles Adventskonzert der Polizei Aachen: Der Kartenvorverkauf beginnt

Aachen/ StädteRegion (ots)

Unter dem Motto "Musik unter Freunden" lädt die Polizei Aachen wieder zum traditionellen Adventskonzert ein. Auch in diesem Jahr findet das Konzert am 1. Adventssonntag im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt.

Beim 12. Adventskonzert werden der Harmonieverein St. Petrus Baesweiler, der Gospelchor "Cantiamo" aus Düren, die "Eddy-Schmidt-Band" und unser singender Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt, der von Tim Schroif am Klavier begleitet wird, die Gäste auf die besinnliche Adventszeit einstimmen. Abgerundet wird das Programm durch den Auftritt unseres Ersten Kriminalhauptkommissars Alfred Wings, der in seiner Freizeit als "Der Lange" auf vielen karnevalistischen Bühnen unterwegs ist.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden sowohl der Erlös des Benefizkonzerts als auch die vor Ort eingenommenen Spenden erneut der Aktion "Menschen helfen Menschen", einer Initiative des Aachener Medienhauses, zugutekommen. Seit Jahrzehnten unterstützt "Menschen helfen Menschen" hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten sind: schnell und unbürokratisch.

Das Adventskonzert beginnt am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 15.30 Uhr (Einlass: ab 14.30 Uhr). Die Eintrittskarten kosten 15,- EUR pro Person und können ab 04.11.2024 in der Kantine des Polizeipräsidiums Aachen (Trierer Straße 501, 52078 Aachen), in der Buchhandlung "Das Buch in Eilendorf" oder online gekauft werden. Für den Online-Kauf nutzen Sie bitte den abgebildeten QR Code.

Dieser ist auch auf der Homepage der Polizei Aachen (https://aachen.polizei.nrw/) zu finden.

Die Polizei Aachen freut sich auf einen besinnlichen und schönen Adventssonntag mit Ihnen! (sk/pw)

Original-Content von: Polizei Aachen