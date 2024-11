POL-AC: Raubüberfall in Burtscheid - Täter flüchtig

Herzogenrath (ots) - Am vergangenen Freitagabend (01.11.2024) ist eine Tankstelle in Merkstein überfallen worden. Nach ersten Ermittlungen betrat gegen 20:30 Uhr eine männliche, maskierte Person die Tankstelle an der Geilenkirchener Straße. Unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes forderte er vom Tankwart Bargeld aus der Kasse. Mit der Tatbeute flüchtete der Unbekannte anschließend in Richtung Boscheln. Der ...

mehr