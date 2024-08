Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (22.08.2024) kam es gegen 22:30 Uhr in der Friesenstraße in Oßweil zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 55-jährige Mercedes-Fahrer hielt in der Friesenstraße am Fahrbahnrand an, um eine 77 Jahre alte Frau in seinen PKW einsteigen zu lassen. Vermutlich gelang dies der Frau nicht problemlos. Der Fahrer lehnte sich deshalb im Fahrzeug in Richtung des Beifahrersitzes und verlor hierbei mutmaßlich den Kontakt zur Bremse, weshalb der Mercedes rückwärts rollte. Dies führte dazu, dass die Frau stürzte. Ihr Fuß wurde vom PKW überrollt und sie wurde zwischen der Beifahrertür und einer Straßenlaterne eingeklemmt. Die 77-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Sachschaden an der Straßenlaterne kann bislang noch nicht beziffert werden.

