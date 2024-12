Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Auslegen von Giftködern

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Nachmittag des 07. Dezember 2024 wurde die Polizei in Sulzbach von einer Zeugin über mehrere vorgefundene Giftköder im Bereich eines Hundesportplatzes in der Straße "In den kurzen Rödern" in 66125 Saarbrücken-Dudweiler informiert. Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Sulzbach bestätigten den Verdacht der Anruferin. So konnten mehrere Brotstücke, welche augenscheinlich mit einer blauen Substanz durchwischt in einer Plastiktüte über das vollständig umzäunte Gelände eines Hundesportvereins geworfen wurden, festgestellt werden. Mutmaßlich handelte es sich hierbei um Rattengiftköder, die von einer bislang unbekannten Person im Zeitraum vom gestrigen Freitagabend bis zum heutigen Samstagmittag über den Zaun des Vereinsgeländes geworfen wurden, ggf. um den dort trainierenden Hunden einen Schaden zuzufügen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es nicht zu einem Schadenseintritt. Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Sachzusammenhang getätigt haben, diese telefonisch unter 06897/9330 zu melden.

