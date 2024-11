Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Saarbrücken-Dudweiler

66125 Dudweiler (ots)

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, Hyundai Tucson ix35, Farbe Weiß, am 21.11.2024, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:20 Uhr, in Höhe Rathausstraße 12-18 in 66125 Saarbrücken-Dudweiler. Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Beifahrerseite des Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulzbach in Verbindung zu setzen, Tel.: 06897-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell