Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Pannenfahrzeug im Baustellenbereich blockiert BAB 623

Saarbrücken (ots)

Am 12. Oktober 2024 erhielt die saarländische Polizei gegen 12:35 Uhr von mehreren Verkehrsteilnehmern Kenntnis über einen liegengebliebenen PKW auf der BAB 623 Fahrtrichtung Friedrichsthal im dortigen einspurigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Herrensohr und Dudweiler. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Sulzbach ein dunkler SUV ca. 800 m vor der Abfahrt Dudweiler festgestellt werden, der auf Grund eines technischen Defektes auf der Fahrbahn liegengeblieben war. Zwischenzeitlich hatte sich ein Rückstau bis zur Camphauser Straße und bis auf die Johannisbrücke in Malstatt gebildet, der durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgesichert werden musste. Ein Passieren der Gefahrenstelle war für die nachfolgenden Fahrzeuge auf Grund der Enge der Baustelle nicht mehr möglich, sodass herannahende Fahrzeuge weiträumig abgeleitet wurden. Am Ort des Geschehens hatten sich spontan ca. 10 Verkehrsteilnehmer, die im Stau hinter dem Pannenfahrzeug des 75-jährigen Fahrers standen, eingefunden, um den SUV mit vereinten Muskelkräften zusammen mit den eingesetzten Polizeibeamten von der Autobahn an die ca. 800 m entfernte Ausfahrt Dudweiler zu schieben, um so schnellstmöglich die Fahrbahn wieder zu räumen und damit die Gefahrenstelle zu beseitigen. Die Polizeibeamten bedanken sich an dieser Stelle herzlich bei den fleißigen Helfern für ihren Einsatz, mit dem sie einigen im Stau befindlichen Autofahrern die Wartezeit deutlich verkürzt hatten. Schließlich konnte das Fahrzeug von einem Abschleppdienst hinter der Ausfahrt Dudweiler abgeschleppt werden, nachdem der Verkehr bereits wieder ungehindert fließen konnte. Es kam insgesamt für eine Dauer von ca. 40 Minuten zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell