Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kircheib (ots)

Am Sonntag, den 01.09.2024, gegen 10:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kircheib in Kenntnis gesetzt. Dort fuhr ein PKW nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden PKW auf, nachdem dieser verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher eine aktuelle Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

