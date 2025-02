Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 17-jähriger Rollerfahrer verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots)

Am Freitagabend (21.02.2025) wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer auf dem Uedorfer Weg in Bornheim verletzt, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage an der L 281 missachtet haben soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 22:00 Uhr befuhr der 17-Jährige mit seinem Motorroller den Uedorfer Weg in Richtung Hersel und beabsichtigte, bei für ihn angezeigtem Grünlicht die Kreuzung an der L 281 zu queren. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die L 281 in Richtung L 192 und soll nach Zeugenangaben an der Kreuzung Uedorfer Weg das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Dadurch musste der 17-Jährige stark bremsen, stürzte mit seinem Roller auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Autofahrer und sein Beifahrer, beide etwa 40-60 Jahre alt, sollen sich nach dem Unfall zunächst nach dem Zustand des 17-Jährigen erkundigt haben, der jedoch vor Ort unter Schock angab, dass alles in Ordnung sei. Der Fahrer fuhr dann weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeugführer. Diese werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

