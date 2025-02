Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Werkzeugdiebe brechen Firmenfahrzeuge auf - Wer hat etwas beobachtet?

Bornheim (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (21.02.2025), 16:15 Uhr bis Montag (24.02.2025), 06:15 Uhr gingen Unbekannte insgesamt 13 Firmenfahrzeuge eines Betriebes in Bornheim an und entwendeten Werkzeuge.

Die Fahrzeuge, die auf einem Firmengelände auf der Carl-Benz-Straße in Bornheim-Hersel geparkt waren, wurden allesamt aufgebrochen. Aus dem Innenraum der Autos wurden diverse Werkzeuge in noch nicht abschließend bekanntem Umfang entwendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den beschriebenen Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mit Blick auf die geschilderten Taten rät die Polizei:

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei! - Zeigen Sie Diebstähle bei der Polizei an und halten sie vorhandene Individualnummern der entwendeten Werkzeuge bereit. - Prüfen Sie mögliche zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten an Ihren Firmenfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell