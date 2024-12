Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen sowie Finderin nach Diebstahlshandlung gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil einer 66-jährigen Frau nahm in der vergangenen Woche die Geraer Polizei auf. Demnach hielt sich die Geschädigte am 12.12.2024, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr im Bereich eines Einkaufskarrees in der Reichsstraße in Gera auf. Die Frau bewegte sich in dieser Zeit von einem dortigen Supermarkt zu einem Bekleidungsgeschäft. Erst an der Kasse des Bekleidungsgeschäftes bemerkte sie den Verlust ihrer Geldbörse, welche sie beim Verlassen des Supermarktes noch bei sich trug. Hinweise zum Täter liegen nicht vor.

Am Abend desselben Tages wurde die Geschädigte von einer bislang unbekannten Finderin an ihrer Wohnanschrift in der Reichsstraße aufgesucht. Die Finderin übergab ihr das verschwundene Portemonnaie - allerdings ohne ihren Namen zu hinterlassen.

Die Geraer Polizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen sowohl nach der unbekannten Finderin, als auch nach weiteren Zeugen, welche Hinweise zur Diebstahlshandlung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0320873/2024 bei der Geraer Polizei zu melden.

Beschreibung der Finderin:

- Weiblich - ca. 30 Jahre al - ca. 170 cm groß - vermutlich hochschwanger - schwarze halblange Haare - bekleidet mit dunkler Leggins - deutschsprachig

(KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell