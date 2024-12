Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am Samstag, dem 14.12.24 verursachte in den Mittagsstunden ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zeitzer Straße in Meuselwitz. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte pflichtwidrig vom Unfallort, konnte aber im Nachhinein gestellt werden. Neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird sich der 35-Jährige auch wegen Fahrens ohne Führerschein sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

