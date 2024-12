Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: BMW kam von regennasser Fahrbahn ab

Greiz (ots)

Greiz. Gestern Abend (15.12.2024) gegen 23:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die L1086 von Mohlsdorf in Richtung Greiz. Etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Greiz kam der mit 4 Personen besetzte PKW, auf nasser Fahrbahn, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet dort auf die Bankette, wobei ein Rad platzte und das Fahrzeug unkontrolliert schleuderte. Beim Schleudern streifte der PKW auf 10 Metern die Leitplanke und rutschte zurück auf die Fahrbahn, wo er nach weiteren 40 Metern zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, allerdings kam eine Mitfahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (BF)

