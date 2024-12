LPI-G: Sachbeschädigung an Ampel

Altenburg (ots) - Altkirchen: Der Eigentümer einer privaten Ausstellung stellte am 12.12.2024 fest, dass in den zurückliegenden Tagen unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt eingedrungen sind und Ausstellungsstücke entwendet haben. Dazu gehören u a. eine größere Anzahl Orden und Ehrenabzeichen aus NVA-Zeiten, eine nicht schussfähige NVA-Übungswaffe, zwei NVA Mützen; ein Ehrendolch der NVA und ein goldenes Koppel der Seestreitkräfte-NVA. Die Polizei in Altenburg ...

