POL-KLE: Emmerich- Verkehrsunfall/ Fahrradfahrerin erleidet schwere Verletzung

Bedburg-Hau-Qualburg (ots) - Am Donnerstag (21. Dezember 2023) kam es gegen 17:40 Uhr an der Uedemer Straße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit seinem Fahrrad den an der Uedemer Straße angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Kleve. Dabei kam dem Mann ein bislang unbekannter Fußgänger entgegen, welche auf Höhe ...

mehr