POL-KLE: Bedburg-Hau - Kollision auf Radweg

Unfallbeteiligter begeht Unfallflucht

Bedburg-Hau-Qualburg (ots)

Am Donnerstag (21. Dezember 2023) kam es gegen 17:40 Uhr an der Uedemer Straße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit seinem Fahrrad den an der Uedemer Straße angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Kleve. Dabei kam dem Mann ein bislang unbekannter Fußgänger entgegen, welche auf Höhe des Radfahrers ins schwanken geriet. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch selbige zu Boden stürzten. Nach Angaben des 33-jährigen aus Kleve hätte er den anderen Unfallbeteiligten mehrfach angesprochen, jedoch entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

