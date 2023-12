Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter hebeln Terrassentüre auf

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. Dezember 2023), 18:00 Uhr und Donnerstag (21. Dezember 2023), 09:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Heidacker" in Goch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Über eine mögliche Tatbeute kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Aussage getroffen werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell