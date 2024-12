LPI-G: Einbruch in Ronneburger Straße

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum 13.12.2024, 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr wurde die Behelfsampelanlage in der Kopernikusstraße beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro und es führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei in Altenburg übernahm die Ermittlungen dazu (Bezugsnummer 320543/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447/4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

