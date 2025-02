Menden (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist ein Unbekannter an der Vinzenz-straße in einen gelben Hyundai i10 eingebrochen. Er erbeutete nicht nur Sonnen-brille, Schlüssel und Zugangschip, sondern diverse Karten. Mit einer Bankkarte kaufte er mehrmals ein. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkar-te, so dass sie nicht mehr im Lastschriftverfahren zum Einkaufen eingesetzt werden kann. (cris) ...

mehr