Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Taschendiebe

Menden (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist ein Unbekannter an der Vinzenz-straße in einen gelben Hyundai i10 eingebrochen. Er erbeutete nicht nur Sonnen-brille, Schlüssel und Zugangschip, sondern diverse Karten. Mit einer Bankkarte kaufte er mehrmals ein. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkar-te, so dass sie nicht mehr im Lastschriftverfahren zum Einkaufen eingesetzt werden kann. (cris)

Eine 88-jährige Frau wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Einkaufstasche mitsamt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. Da sie zuvor bereits Ware in einem anderen Geschäft bezahlt hatte, ist sie sicher, das Portemonnaie dabei gehabt zu haben. Doch in dem Discounter suchte sie nun ver-geblich nach der Börse. Die Polizei wurde hinzugerufen, nahm eine Anzeige auf und veranlasste KUNO-Sperrungen der mit abhanden gekommenen Bankkarten. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den hei-mischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Ein-kaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen. Stattdessen sollten Geldbörsen möglichst dicht am Körper verwahrt werden - beispielsweise in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Damit gehen Diebe schnurstracks zum nächsten Geldautomaten, bevor die Opfer überhaupt bemerkt haben, dass sie bestohlen wurden. (cris)

