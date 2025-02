Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Forstarbeiter verunglückt

Altena (ots)

Ein 57-jähriger Lünener ist am Samstag bei Baumfällarbeiten am Winkelsen verunglückt. Der Forstarbeiter arbeitete gegen 13.30 Uhr in einem Baum. Nach Zeugenaussagen brach ein Teil des Baumes ab und der Forstarbeiter stürzte etwa zehn Meter tief. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzen in eine Fachklinik. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei informierte das Amt für Arbeitsschutz. (cris)

