Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heranwachsende werfen Schilder in die Lenne

Altena (ots)

Zeugen riefen gestern Abend die Polizei zur Linscheidstraße wegen verdächtiger Jugendlicher. Sie hatten lautes Geschrei gehört. Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen zunächst einige Verkehrszeichen an der Hermann-Voß-Straße umgestoßen. Anschließend warfen sie Verkehrsschilder von der Linscheidstraße aus in die Lenne. Polizeibeamte konnten zwei der drei mutmaßlichen Täter antreffen und ließen sie die Schilder an der Hermann-Voß-Straße wieder aufrichten. Über die in der Lenne versenkten Schilder erhält nun der Baubetriebshof Kenntnis. Die Tatverdächtigen aus Altena (18) müssen sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. (dill)

