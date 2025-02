Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Hütte - Ladendiebe - Gefälschte HU-Bescheinigung - Drogen am Steuer

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Oeneking eingebrochen. Sie schraubten ein Fenstergitter ab, schlugen das Fenster heraus und durchwühlten die Hütte. Es wurden Gartenmaschinen, Kleingeld und ein Sack mit Pfandflaschen gestohlen. Außerdem beschädigte der Täter einen Zaun und einen Bienenstock, wodurch alle Bienen gestorben sind.

Ein Unbekannter wollte am Montag im Krankenhaus-Kiosk in Hellersen eine Creme stehlen. Der Inhaber hielt ihn zunächst auf. Der Unbekannte flüchtete jedoch, bevor die Polizei eintraf.

Eine 14-jährige Lüdenscheiderin wurde am Montag in einem Modegeschäft im Stern-Center beim Diebstahl erwischt. Wie sich herausstellte, hatte sie bereits in mehreren Geschäften zugegriffen. Unter anderem trug sie zwei Jeanshosen übereinander. Sie bekam drei Anzeigen wegen Ladendiebstahls. Die Polizei übergab sie später ihren Erziehungsberechtigten.

Gebrauchter Pkw mit gefälschter HU-Bescheinigung

Beim Anmelden eines gebraucht gekauften Fahrzeugs musste ein Werdohler am Montag feststellen, dass ihm die Verkäufer einen Wagen mit gefälschter Bescheinigung über die Hauptuntersuchung verkauft hatte. Der Schwindel fiel bei dem Versuch auf, den Wagen im Straßenverkehrsamt an- bzw. umzumelden. Eine Mitarbeiterin bemerkte Unstimmigkeiten und hakte bei dem angeblichen Prüfinstitut nach. Dort wurde ihr der Verdacht bestätigt. Der Werdohler hatte den Wagen in Süddeutschland bei Privatleuten gekauft. Die Polizei ermittelt nun gegen die bisherige Halterin und stellte Kennzeichen und Unterlagen sicher.

Unter Drogen am Steuer

Am Montag kontrollierte die Polizei am Grebbecker Weg den Durchgangsverkehr und hielt einen Lkw mit Anhänger an. Der Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Vortest fiel positiv auf mehrere Drogen aus. Der 29-jährige Pole räumte den Cannabis-Genuss ein. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Er musste eine Sicherheitsleistung zahlen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Am Nachmittag gegen 15.50 Uhr fiel der Polizei auf der L692 der Fahrer eines Kleinwagens auf. Der 25-jährige Siegener zeigte diverse Erscheinungen, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Auch hier bestätigte ein Vortest den Verdacht. Der Fahrer räumte den Drogenkonsum ein. Ein Arzt nahm ihm Blutproben ab. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Die Blutproben werden nun untersucht, um den Verdacht von Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss zu überprüfen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell