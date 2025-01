Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.01.2025

Goslar (ots)

Seesen

In der Nacht vom 02.01.2025, ca. 18:00 Uhr, auf den 03.01.2025, ca. 08:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines PKW, welcher in der Hochstraße in Höhe der Hausnummer 38 geparkt wurde. Der Schaden am PKW wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

i.A. Pieper, PK

